Подозреваемый по делу о причинении побоев убил потерпевшую прямо в зале суда.

В здании суда Первоуральска убили женщину. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По словам специалиста, также ранен пристав, который попытался защитить жертву агрессора. Преступнику удалось скрыться. Известно, что злоумышленник проходил подозреваемым по статье о причинении побоев. В результате он убил потерпевшую по его расследованию.

Сейчас на розыск мужчины ориентированы все наряды полиции. Оперативники ведут розыск преступника по всему городу, проверяются автовокзалы и железнодорожные станции.

Ранее в Тюменской области на принудительное лечение отправили няню, убившую 5-месячного ребенка.

Видео: YouTube/ГУ МВД России по Свердловской области