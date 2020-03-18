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В Тюменской области на принудительное лечение отправили няню, убившую 5-месячного ребенка

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Психиатрическая экспертиза признала 23-летнюю убийцу невменяемой.

В Тюменской области суд отправил убийцу 5-месячноого младенца на принудительное лечение.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности похищения и убийства 5-месячного ребенка в Заводоуковске в Тюменской области. По версии следствия, 24 сентября 23-летняя женщина присматривала за ребенком    знакомой ей семьи. Днем сиделка одела ребенка, отнесла в лес и нанесла ему телесные повреждения, от которых малыш скончался. Убийцу вскоре нашли и задержали.

В декабре стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы, которая признала девушку невменяемой в момент совершения преступления. 

была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она страдает психическим расстройством "параноидной шизофренией, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии", поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой.

СУ СК РФ по Тюменской области

Сейчас состоялся суд, который отправил женщину на принудительное лечение.

Фото и видео: СУ СК РФ по Тюменской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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