Девушка похитившая и убившая младенца под Тюменью признана невменяемой

В Тюменской области девушку, похитившую и убившую 5-месячного младенца, признали невменяемой.
Piter.TV ранее рассказывал жуткие подробности похищения и убийства 5-месячного ребенка в В Заводоуковске Тюменской области в сентябре 2019 года. По версии следствия, 24 сентября 23-летняя женщина присматривала за ребенком знакомой ей семьи. Днем сиделка одела ребенка, отнесла в лес и нанесла ему телесные повреждения, от которых малыш скончался. Убийцу вскоре нашли и задержали.
В ходе расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала девушку невменяемой в момент совершения преступления.
была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она страдает психическим расстройством "параноидной шизофренией, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии", поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния она признана невменяемой.
СУ СК РФ по Тюменской области
Женщина в настоящий момент опасна для окружающих и нуждается в принудительном лечении. Материалы уголовного дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
В сентябре местные СМИ сообщали, что девушка 3 года встречалась со старшим братом убитого малыша, а незадолго до того трагического дня пара рассталась.
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Видео и фото: СУ СК РФ по Тюменской области
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