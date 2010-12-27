В Твери завершился суд над матерью, убившей 4-месячную дочь

Женщина свернула шею младенца на бок и придушила подушкой.

В Твери завершился суд над женщиной, которая в 2018 году убила 4-месячную дочь.

Жуткая трагедия разыгралась в Твери 10 ноября 2018 года. Находясь у себя дома, мать 4-месячной девочки повернула ребенку голову на бок и придушила подушкой. После содеянного женщина пыталась покончить с собой, но медики ее откачали. Состоявшийся суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы с пребывание в колонии общего режима.

СМИ сообщают драматические события из жизни 31-летней детоубийцы. Все детство женщина провела с матерью-пьяницей, и однажды стала жертвой нападения пьяной родительницы. Не сложилась и собственная личная жизнь, дома были постоянные конфликты с сожителем, отцом убитой дочери. Вероятно, у женщины не выдержали нервы.

Ранее: Под Брянском муж застрелил жену возле школы на глазах у ребенка

Фото: СУ СК РФ по Тверской области