В Твери завершился суд над матерью, убившей 4-месячную дочь

В Твери завершился суд над женщиной, которая в 2018 году убила 4-месячную дочь.
Жуткая трагедия разыгралась в Твери 10 ноября 2018 года. Находясь у себя дома, мать 4-месячной девочки повернула ребенку голову на бок и придушила подушкой. После содеянного женщина пыталась покончить с собой, но медики ее откачали. Состоявшийся суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы с пребывание в колонии общего режима.
СМИ сообщают драматические события из жизни 31-летней детоубийцы. Все детство женщина провела с матерью-пьяницей, и однажды стала жертвой нападения пьяной родительницы. Не сложилась и собственная личная жизнь, дома были постоянные конфликты с сожителем, отцом убитой дочери. Вероятно, у женщины не выдержали нервы.
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Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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