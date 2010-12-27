  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Брянском муж застрелил жену возле школы на глазах у ребенка
Сегодня, 9:19
103
MShaffter

Под Брянском муж застрелил жену возле школы на глазах у ребенка

0 0

Появились подробности трагедии, которая произошла в Клинцах Брянской области накануне, 24 декабря.

Мужчина застрелил жену на глазах у ребенка, когда мать забирала его из школы.

Трагедия разыгралась около 18 часов 24 декабря в городе Клинцы Брянской области. 53-летний мужчина выстрелил в жену (42 года). Женщина от огнестрельного ранения скончалась на месте. После этого мужчина свел счеты с жизнью. По данному факту следственными органами СКР по Брянской области возбудили уголовное дело по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное ношение оружия"

В соцсетях сообщают, что у пары было 3 детей. Женщина подала на развод, вероятно, из-за этого мужчина пошел на крайние меры. Также очевидцы сообщают, что убийство было совершено на глазах их ребенка.

Фото: ВКонтакте

Теги: застрелил жену, на глазах у ребенка, новости россии, происшествия, семейная драма, убил жену
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии