Сиделка убила 6-месячного ребенка из-за мести в Тюменской области

Следком опубликовал видео задержанной и кадры с места трагедии.

В Заводоуковске Тюменской области 23-летняя девушка убила младенца.

24 сентября родители 6-месячного младенца заявили о пропаже девушки, которая следила за их ребенком, и самого ребенка. Вскоре было найдено тело младенца, а также задержана и сиделка. По версии следствия, около 12 часов дня подозреваемая собрала ребенка и ушла с ним в лес за домом, где проживала семья. Около 13 часов она убила младенца.

Как сообщают СМИ, девушка 3 года встречалась со старшим сыном этой семьи. Полгода назад они расстались. Девушке родители доверяли и неоднократно оставляли с ней младшего сына.

В настоящий момент подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении ее в качестве обвиняемой и квалификации действий, а также об избрании в отношении нее меры пресечения. Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео: СУ СК РФ по Тюменской области