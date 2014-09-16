Квадроцикл пропавшего в лесу охотника нашли под Первоуральском

Мужчина найден мертвым.

Квадроцикл пропавшего в лесу охотника Евгения Старцева нашли под Первоуральском. Об этом рассказали местные журналисты. По информации от СМИ, поиски 41-летнего мужчины завершены. Житель Свердловской области найден мертвым. В настоящее время уточняется вопрос того, была ли смерть насильственной или естественной.

Известно, что Старцев планировал уехать из дома только на пару часов. Он один раз созвонился с супругой и рассказал, что у него все в порядке. После этого мужчина перестал выходить на связь. Его транспортное средство было обнаружено в 1,5-2 от дома около Барсучьей горы. На квадроцикле нет видимых повреждений, он заправлен топливом. Волонтеры предположили, что его местный житель оставил потому, что хотел пройтись по лесным тропкам.

Напомним, что поиски мужчины велись на протяжении нескольких дней, с 9 сентября. В операции были задействованы минимум три отряда.

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Фото: поисковый отряд "Прорыв"

