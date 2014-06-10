ГП потребует от Испании экстрадиции криминального авторитета Абуладзе

Мужчина сбежал из суда во Владимире, отпросившись в туалет.

Генеральная прокуратура России потребует от Испании экстрадиции криминального авторитета Левана Абуладзе, сбежавшего из суда во Владимире. В надзорном ведомстве пояснили что в начале сентября национальная полиция европейского государства рассказала о том, что преступник задержан в аэропорту Барселоны. Ранее он был объявлен в международный розыск. Подозреваемый пытался въехать на территорию страны по поддельному паспорту гражданина Украины.

Полицейские источники пояснили, что, речь идет о Леване Абуладзе (Леван Сухумский). Мужчина пропал из здания Октябрьского районного суда Владимира после того, как отправился в туалет. В Испании считают, что гражданин РФ имеет планы руководить преступной организаций далее анонимно.

Вопрос о направлении в компетентные органы Испании запроса о выдаче Абуладзе планируется решить в срок, предусмотренный Европейской конвенцией о выдаче от 13 декабря 1957 года. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Напомним, что Леван Абуладзе обвиняется по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 15 лет, при этом минимальная планка составляет 8 лет заключения. На заседании 14 декабря прошлого года суд должен был избрать ему меру пресечения.

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