МИД РФ сообщил об охоте на россиян властями США с 2008 года

Отмечается, что задержанные отказываются признавать свою вину, так как выдвигаемые им обвинения ничем не обоснованы.

Уполномоченный российского Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что Соединенные Штаты продолжают "охотиться" на граждан РФ за рубежом для их дальнейшей экстрадиции в США. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По его словам, с 2008 года насчитывается более 50 подобных случаев. Лукьянцев подчеркивает, что Соединенные Штаты оказывают на россиян давление, чтобы склонить тех к сотрудничеству и признанию вины в преступлениях, к которым они не имеют отношения. Среди резонансных ситуаций он перечислил дела летчика Константина Ярошенко, Романа Селезнева, Виктора Бута и Марии Бутиной.

Ситуация с Виктором Бутом является наиболее резонансной и, что называется, на слуху. Он в свое время был осужден на 25 лет судебной системой США, мы считаем эту ситуацию абсолютно нетерпимой и последовательно добиваемся его возвращения на территорию РФ. Григорий Лукьянцев, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права

Он отметил, что граждане РФ отказываются признавать свою вину, так как выдвигаемые им обвинения ничем не обоснованы.

Ранее мы сообщали, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил закрытие американской дипломатической миссии в Афганистане.

Фото: ВК / МИД России