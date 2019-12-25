ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Украина впервые применила ракеты для РСЗО американского производства на Донбассе.

Вооруженные силы Украины впервые обстреляли город Перевальск, расположенный на территории Луганской народной республики, из американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS. Соответствующее заявление сделали официальные представители властей ЛНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел: 07:20 с направления н. п. Артемовск (Бахмут) по н. п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета). публикация СЦКК в Telegram

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко подтвердил факт того, что данный инцидент стал первым по использованию западных систем РСЗО HIMARS против сил ЛНР. Напомним, что HIMARS американского производства обладают дальностью снарядов порядка 80 километров. Они вошли в 11-й пакет военной помощи Киеву, предоставленного Вашингтоном. В Белом доме заметили, что Украина взяла на себя обязательство не применять это оружие для обстрелов российской территории.

Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты с Ка-52.

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