Минобороны показало точное попадание в опорный пункт ВСУ ракеты с Ка-52

Летчики рассказали о трех прямых попаданиях ракет по объектам ВСУ.

Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" в ходе специальной военной операции на Украине точно ликвидировал опорный пункт Вооруженных сил противника. По информации от пресс-службы оборонного ведомства РФ, управляемая противотанковая ракета "Вихрь" влетела в ворота здания ВСУ. По социальным сетям распространился ролик с кадрами прицельного комплекса, запуска боеголовки и попаданием оружия в цель.

В ворота залетела, чётенько! Вот, то что надо. член экипажа вертолета Ка-52

В Минобороны России также продемонстрировали на видео подготовку экипажа к выполнению поставленной боевой задачи, огонь неуправляемых ракет с кабрирования. В результате миссии военные ликвидировали тяжелую бронированную и малобронированную технику ВСУ, опорный пункт. летчик из армейской авиации по имени Александр уточнил, что поставленные цели были полностью достигнуты. Вертолеты исполнили три прямые попадания.

Минобороны показало кадры боевого дежурства систем "Небо-СВ" и "Бук-М3".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости