В здании правительства Ленобласти произошло короткое замыкание

Дым распространился на верхних этажах здания.

Во вторник, 18-го июня, чиновникам из правительства Ленобласти пришлось эвакуироваться. В здании на Суворовском проспекте сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнализация среагировала на едкий дым. Он распространился на верхних этажах здания. Оказалось, что дым проявился из-за короткого замыкания. Закоротило проводку на лестничной клетке между пятым и шестым этажами.

В результате происшествия никто не пострадал. Люди покинули помещение еще до приезда сотрудников МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре на Конном переулке.

Фото: lenobl.ru