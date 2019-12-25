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В Тосно появится современный каток
Сегодня, 9:37
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В Тосно появится современный каток

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В строительстве объекта может принять участие "Газпром".

Со следующей зимы в Тосно планируется открыть современный каток. О строительстве будущего объекта сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии с жителями региона.

По словам главы региона, власти приняли решение отказаться от аналогичного проекта в Ивангороде в пользу Тосно. Земельный участок для катка уже подобран, вскоре там обустроят строительную площадку. 

Известно, что в возведении объекта может принять участие "Газпром". Пока от компании ждут ответ по проекту. С точными сроками работ определятся до 15 декабря, заключил Дрозденко.

Ранее мы сообщили о том, что в Буграх появится детский сад с бассейном.

Фото: Pxhere

Теги: каток, ленинградская область, правительство ленобласти, тосно
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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