В Тосно появится современный каток

В строительстве объекта может принять участие "Газпром".

Со следующей зимы в Тосно планируется открыть современный каток. О строительстве будущего объекта сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе прямой линии с жителями региона.

По словам главы региона, власти приняли решение отказаться от аналогичного проекта в Ивангороде в пользу Тосно. Земельный участок для катка уже подобран, вскоре там обустроят строительную площадку.

Известно, что в возведении объекта может принять участие "Газпром". Пока от компании ждут ответ по проекту. С точными сроками работ определятся до 15 декабря, заключил Дрозденко.

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