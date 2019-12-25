В Буграх появится детский сад с бассейном

Детский сад в Буграх претендует на то, чтобы стать самым крупным в Ленинградской области.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в центре Бугров. Об этом сообщила региональная администрация.

Трехэтажный детский садик возведет группа компаний ЦДС по соглашению с Правительством Ленбласти. Объект должен открыться в центральном массиве деревни в IV квартале 2024 года. В учреждении будут заниматься 14 групп, из которых четыре – ясельные и три – подготовительные. Проектом предусмотрены бассейн 7,0х3,0м, залы для занятий музыкой и физкультурой, комната психологической разгрузки.

Детский сад в Буграх претендует на то, чтобы стать самым крупным в Ленинградской области. Сейчас самый большой детский сад находится в Кудрово, куда ходят 295 детей.

В Сосновом Бору практически завершили работы в строящемся детском саду. Его планируют открыть в честь 50-летия города. За последние 33 года – это первый садик, который построили в Сосновом Бору.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти