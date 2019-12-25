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Детский сад откроется в Сосновом Бору впервые за 30 лет
Сегодня, 20:50
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Детский сад откроется в Сосновом Бору впервые за 30 лет

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По словам Воронкова, в здании монтируют оборудование и устанавливают мебель.

В Сосновом Бору практически завершили работы в строящемся детском саду. Его планируют открыть в честь 50-летия города. Об этом в пятницу, 18 ноября, глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков.

По словам Воронкова, в здании монтируют оборудование и устанавливают мебель. Кроме этого, оформляют документы для получении лицензии. Родители уже могут дистанционно подавать заявления на зачисление или перевод своих детей. 

За последние 33 года - это первый садик, который построили в Сосновом Бору. Предстоящее событие для всех жителей и администрации — историческое.

Ранее в Нижневартовске возбудили дело на тренера, из-за которого ребёнок утонул в бассейне. Мальчик остался жив и находится в больнице.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: детский сад, открытие, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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