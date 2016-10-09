В Нижневартовске возбудили дело на тренера, из-за которого ребёнок утонул в бассейне

Мальчик остался жив и находится в больнице.

В Нижневартовске возбудили уголовное дело на тренера, из-за которого ребёнок едва не утонул в бассейне. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета. Речь идет об оказании услуг, не отвечающим требованиям по безопасности (по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Известно, что инцидент произошел в спортивной школе Ханты-Мансийского автономного округа во время занятий. Следственные органы полагают, что 14 ноября около 10 утра во время проведения занятия в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса старший тренер по плаванию не приняла необходимые меры по осуществлению контроля за посетителями бассейна. Она не обеспечила соблюдение дисциплины детей. В результате едва не погиб 14-летний подросток. Оказавшись вне поле зрения тренера, мальчик ушел под воду. Проверку по данному факту также ведет прокуратура.

Благодаря оперативному оказанию медицинской помощи потерпевший остался жив. пресс-служба СК РФ

В департаменте здравоохранения по ХМАО заметили, что в настоящее время мальчик госпитализирован в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу. В настоящее время состояние пациента стабилизировано. Он находится в сознании и может самостоятельно дышать.

На Васильевском острове сдали в эксплуатацию детский сад с бассейном.

Фото и видео: Telegram / 112