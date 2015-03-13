На Васильевском острове сдали в эксплуатацию детский сад с бассейном

В него смогут ходить до 220 малышей.

На Васильевском острове Setl Group ввел в эксплуатацию детский сад на 220 мест на территории ЖК бизнес-класса "Палацио". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Внутри трехэтажного здания застройщик оборудовал отдельные группы для детей разных возрастов – от ясельного до подготовительного. Для развития детей предусмотрены помещения для проведения занятий, музыкальный и физкультурный залы. В детском саду есть и современный бассейн, и медицинский блок, и кухня.

Во дворе садика находятся игровые площадки со всем необходимым оборудованием, а также площадка для подвижных игр и утренней гимнастики.

Ранее в ЖК Terra сдали в эксплуатацию детсад на 220 мест.

Фото: Строительный Петербург