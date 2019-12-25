Дрозденко: переезд правительства Ленобласти в Гатчину перенесли на 2026-2027 г.г.

Процесс пришлось отложить после начала специальной военной спецоперации.

Администрация Ленинградской области завершит переезд из Петербурга в Гатчину 2026-2027 г.г. Об этом заявил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко в интервью изданию "Деловой Петербург".

Руководитель отметил, что переезд пришлось отложить после начала специальной военной спецоперации: до её начала областное правительство планировало полностью обосноваться в Гатчине в 2025 году. Также Дрозденко подчеркнул, что переезд станет большим плюсом для экономики региона, поспособствует появлению новых рабочих мест и дополнительных инвестиций.

Губернатор добавил, что на перемещение правительства в столицу региона потребуется не менее 35 млрд рублей из областного бюджета.

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Фото: Вконтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина"