Ленобласть проводит цифровизацию военкоматов

В Ленинградской области проходит цифровизация военкоматов. Правительство региона передало военному ведомству 107 современных компьютеров российского производства.
Главная цель – создание единого электронного реестра и систематизация сведений о ленинградцах, состоящих на воинском учете.
Как отметил вице- губернатор по безопасности Михаил Ильин, масштабная компьютеризация военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту позволит оптимизировать процесс оформления документов.
Ранее в Минобороны России предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат.
Фото: администрация Ленобласти
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