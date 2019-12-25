Ленобласть проводит цифровизацию военкоматов

Главная цель – создание единого электронного реестра и систематизация сведений о ленинградцах, состоящих на воинском учете.

В Ленинградской области проходит цифровизация военкоматов. Правительство региона передало военному ведомству 107 современных компьютеров российского производства.

Главная цель – создание единого электронного реестра и систематизация сведений о ленинградцах, состоящих на воинском учете.

Как отметил вице- губернатор по безопасности Михаил Ильин, масштабная компьютеризация военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту позволит оптимизировать процесс оформления документов.

Ранее в Минобороны России предложили ставить на воинский учет граждан без явки в военкомат.

Фото: администрация Ленобласти