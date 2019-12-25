В здании подстанции на Бородинской улице вспыхнул реактор

О пострадавших информации не поступало.

В третьем часу ночи в субботу, 7 ноября, в здании подстанции "Ленэнерго" на Бородинской улице начался пожар: вспыхнул реактор в помещении на первом этаже. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Администрация подстанции начала тушить пожар на площади четыре квадратных метра сама и обесточила здание, переключив жителей Центрального района на резервную схему питания. Предположительно, обмотка реактора загорелась из-за короткого замыкания. Прибывшие на место пожарные потушили реактор примерно за полчаса, о пострадавших информации не поступало.

Ранее стали известны подробности инцидента с газовым баллоном в котельной Петербурга.

Фото: Piter.TV