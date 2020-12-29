В здании на Новочеркасском проспекте произошел пожар

Информация о пострадавших не поступала.

В пятницу в административном здании на Новочеркасском проспекте произошел пожар. О случившемся 1 января Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В четвертом часу дня загорелось здание в доме №39 на проспекте. Пожарные тушили загоревшуюся обстановку на площади в 3 квадратных метра. С огнем боролись 15 человек из личного состава МЧС и 3 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 1 января в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В доме №16/1 на Сиреневом бульваре вспыхнула однокомнатная квартира.

Фото: Piter.tv