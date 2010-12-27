На Большой Морской восстановили практически утраченный исторический витраж

Работы длились около полугода.

В здании на Большой Морской закончилось восстановление старинного витража. В работе участвовали сразу три витражные городские компании. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Верхний световой фонарь и витраж под ним восстанавливало ООО "Балтийская Коммерция". Фонарь уже был в аварийном состоянии, а витраж разрушен на 60%. Работы витражом и всеми тремя ярусами светового фонаря длились полгода, так как в настоящее время в Санкт-Петербурге осталось не так много специалистов по работе с витражами.

В связи с большим объемом работ к воссозданию утраченных элементов витража были привлечены сразу три витражные компании Санкт-Петербурга. Пресс-служба КГИОП

Сейчас специалисты завершают работы по ремонту и реставрации крыши здания.

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Фото: gov.spb.ru