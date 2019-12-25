На свалке в Петербурге нашли старинный витраж, утерянный несколько лет назад

Утраченный элемент пропал с Тележной улицы примерно в 2011 году. Сейчас он нуждается в реставрации.

В Северной столице нашли старинный витраж, судьба которого интересовала градозащитников последние несколько лет. Он пропал из дома № 13 по Тележной улице и спустя довольно продолжительное время был обнаружен на свалке в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

По данным организации, сообщения о пропаже витража появлялись на форумах с 2011 года. Его могли демонтировать во время замены окон на стеклопакеты.

Начиная с 2019 года краеведы один за другим "обнаруживали" утрату, писали об этом в социальных сетях, привлекали СМИ, обращались в Комитет по охране памятников (бесполезно, здание памятником не является) пресс-служба ВООПИК

Сейчас витраж был обнаружен на одной из помоек Петроградского района, который находится довольно далеко от Тележной улицы. Он оказался у местной жительницы — сначала она думала о продаже декоративного элемента, но в итоге решила подарить его музею общества. По данным ВООПИК, витраж требует проведения реставрации.

Ранее мы сообщили о том, что в реестр памятников может войти бывший завод "Красный треугольник.

Фото: Telegram / ВООПИК СПБ