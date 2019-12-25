В реестр памятников может войти бывший завод "Красный треугольник"

К концу года этот вопрос должен быть решен.

На первом заседании ВООПиК в пятницу, 29 июля, обсудили здание бывшего завода "Красный треугольник". Оно находится на набережной Обводного канала. Об этом пишет ТАСС.

На территории завода часто происходят пожары. Сегодня "Красный треугольник" – это выявленный объект культурного наследия. Экспертиза позволит профессионально оценить ценность исторической территории и даст возможность окончательно решить вопрос о включении комплекса в реестр объектов культурного наследия.

Как сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров, к концу года вопрос должен быть решен.

Ранее мы писали, что территория завода "Красный треугольник" преобразится в общественно-деловое пространство.

Фото: Вконтакте / Красный Треугольник

