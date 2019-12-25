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Территория завода "Красный треугольник" преобразится в общественно-деловое пространство
Сегодня, 12:57
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Территория завода "Красный треугольник" преобразится в общественно-деловое пространство

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При этом сохранится промышленный кластер, которые долгие годы занимает территорию предприятия.

Территорию бывшего завода "Красный треугольник" в Петербурге планируют отдать на реновацию. Заброшенное предприятие превратят в общественно-деловое пространство, не затронув промышленный кластер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Как подчеркнул чиновник, взявший проект на свой контроль, промышленные предприятия на территории завода дают горожанам тысячи рабочих мест, выручка составляет 11 млрд рублей. Потенциал территории и дальше будут развивать в подобном ключе, при этом позаботятся о сохранении "Красного треугольника" как объекта  культурного наследия. Главная цель задумки, по словам Полякова -  обеспечение петербуржцев комфортным местом для работы и отдыха.

Напомним, что "Красный треугольник"построен в 1860-1917 г.г. Он является известным памятником промышленной архитектуры города вблизи Обводного канала. 

Ранее мы сообщили о том, что 2024 году оранжереи Таврического сада превратят в культурное пространство.

Фото: ВКонтакте  / "Красный треугольник"

Теги: завод красный треугольник, кирилл поляков, общественное пространство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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