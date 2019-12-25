Стартовало восстановление исторического витража в доме на Введенской улице

Эксперты КГА исследовали архивные материалы по витражам Петроградского района.

В рамках капитального ремонта доходного дома на Введенской улице, 5/13, специалисты комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга начало восстанавливать уникальный витраж. Здание возвели в 1910 году, оно является ярким образцом модерна.

В 1941 году дом пострадал во время фашистского авианалета, затем пережил многочисленные ремонты. Эксперты КГА исследовали архивные материалы по витражам Петроградского района и выяснили, что имеется еще один витраж с другим мотивом – пейзажем с ручьем. При замене окон в 1996 году его передали в Государственный музей истории. Вместе с исполнителями ремонтных работ архитекторы исследовали оригинал и подобрали стекла для создания двух аналогов.

Ранее на Piter.TV: Александр Беглов рассказал о реставрации знаковых зданий и благоустройстве парков в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного