На Гороховой нашли панно с коровами и пастухами XIX-XX века

Найденное панно, несмотря на некоторые повреждения, находится в удовлетворительном состоянии.

В одном из домов на Гороховой улице, "Дом И.Д. Черткова" во время демонтажа поздних материалов на стенах найдена подлинная историческая облицовка стен. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Панно выполнено из изразцов с полихромным геометрическим рисунком. В сюжете – пейзажные композиции, пастбища, пастухи и коровы. Оформление относится к XIX-XX векам, когда в данном помещении находилась одна из торговых лавок, предположительно, молочная. Раскрыты изразцы и напольная керамическая плитка пола, похожие изразцы существуют в Германии.

Найденное панно, несмотря на некоторые повреждения, находится в удовлетворительном состоянии.

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Фото: пресс-служба Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры