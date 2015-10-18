В знаменитом доме Бака жильцы обнаружили дореволюционную газету "Речь"

Газету нашли экскурсоводы. Оказалось, что "Речь" использовали как прокладку в керамическом панно.

В доме инженера Юлиана Бака на Кирочной, обнаружили дореволюционную газету "Речь", которую он издавал в начале 20 века. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Печатное издание нашли экскурсоводы. Оказалось, что "Речь" использовали как прокладку в керамическом панно.

Газета использовалась как прокладка между опалубкой и заливкой, чтобы изразцы после затвердевания не приклеились к дереву и стала единой частью с ними.

Петербуржцы восхищаются подобной находкой. Многие предлагают даже создать музей Бака.

А вот создать бы что-то типа музея дома Бака, где можно такого плана экспонаты хранить... пишет горожанин

Напомним, что газета "Речь" - это ежедневная политическая, экономическая и литературная газета. Она издавалась в Петербурге в 1906—1918 годах. Ее издателями в разное время были Ю. Б. Бак, Н. К. Милюков, В. Д. Набоков и И. И. Петрункевич.

Фото: Кирочная 24