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В здании филармонии в Симферополе обрушилась стена

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О пострадавших в ГУ МЧС не сообщили.

В здании филармонии в Симферополе по улице Пушкина обрушилась стена. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, также пострадало межэтажное перекрытие. В момент инцидента здание находилось на реконструкции. Данных о пострадавших нет. Известно, что обрушилась территория в 35 квадратных метров. В 11 часов утра по местному времени в городе будет проведено оперативное заседание комиссии МЧС.

Напомним, что симферопольская филармония ремонтируется с июня 2021 года. Полностью завершить работы в здании рабочие планируют к 31 августа 2023 года. На мероприятие администрация Крыма выделила 82 млн рублей.

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Видео: Youtube/В Крыму

Теги: гу мчс, крым, обрушение, регионы, симферополь, филармония
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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