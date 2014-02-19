Настил деревянного моста в Пикалево провалился под пожарной машиной

Недоехавшей на вызов пожарной машине в свою очередь потребовалась помощь.

3 августа около 15:30 пожарная машина ГКУ "Леноблпожспас", следовавшая на вызов в микрорайон города Пикалёво, проломила настил деревянного моста, не выдержавший веса грузовика и сломавшийся прямо под ним. Машина угодила в пролом двумя колесами и завалилась на бок, но дальше обрушение не пошло. Ранее пожарные бригады часто пользовались этим деревянным мостом в качестве наиболее короткого пути к микрорайону Гузеево.

Экипаж застрявшей машины не пострадал, на пожар была отправлена другая бригада. Они поехали другим путем.

Ранее благоустроенную год назад зону отдыха в Сертолово размыло дождем.

Фото: ВКонтакте/Пикалёво online