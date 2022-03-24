В Ленобласти в здании бывшего частного детсада полицейские обнаружили плантацию конопли

Из незаконного оборота изъято почти 13 килограммов марихуаны.

Во Всеволожского районе Ленобласти в здании бывшего частного детсада полицейские обнаружили плантацию конопли. Об этом сообщила пресс-служа МВД по СПб и ЛО.

Теплица по выращиванию конопли была оборудована в деревне Орово, в подвале дома 19 по улице Кольцевой, где раньше размещался частный детский сад. Здесь же полицейские задержали и хозяина плантации. Им оказался 49-летний уроженец Всеволожска. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли несколько емкостей с веществом зеленого цвета общим весом почти 13 килограммов, а также 29 кустов конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – марихуана. Задержанный заявил сотрудникам полиции, что выращивал и изготовлял наркотик для личного потребления, якобы, знакомый врач рекомендовал для успокоения нервов. На вопрос полицейских об объемах производства он рассказал, что угощал друзей.

По результатам экспертизы в отношении хозяина плантации возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В начале марта в Ленобласти владельца нарколаборатории с 66 кг мефедрона осудили на 16 лет.

Видео: МВД