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В Ленобласти владельца нарколаборатории с 66 кг мефедрона осудили на 16 лет
Сегодня, 20:03
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В Ленобласти владельца нарколаборатории с 66 кг мефедрона осудили на 16 лет

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У Мельника обнаружили и изъяли 3 кг смеси и не менее 66 кг жидкости, которые содержали мефедрон.

В Ленобласти осудили владельца нарколаборатории Михаила Мельника. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в областной прокуратуре. 

Согласно данным суда, в Ломоносовском районе мужчина арендовал здание, где незаконно производил наркотики для последующего сбыта. У Мельника обнаружили и изъяли 3 кг смеси и не менее 66 кг жидкости, которые содержали мефедрон.

Мужчине вынесли наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Выборге у мужчины в носке нашли пакет с наркотиком. В целях конспирации злоумышленник спрятал "соль" у себя в носке.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: нарколаборатория, наркотик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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