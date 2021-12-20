В Ленобласти владельца нарколаборатории с 66 кг мефедрона осудили на 16 лет

У Мельника обнаружили и изъяли 3 кг смеси и не менее 66 кг жидкости, которые содержали мефедрон.

В Ленобласти осудили владельца нарколаборатории Михаила Мельника. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщили в областной прокуратуре.

Согласно данным суда, в Ломоносовском районе мужчина арендовал здание, где незаконно производил наркотики для последующего сбыта. У Мельника обнаружили и изъяли 3 кг смеси и не менее 66 кг жидкости, которые содержали мефедрон.

Мужчине вынесли наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Выборге у мужчины в носке нашли пакет с наркотиком. В целях конспирации злоумышленник спрятал "соль" у себя в носке.

Фото: Piter.tv

