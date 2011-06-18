В администрации Выборгского района представят дизайн-проекты Батарейной горы

Администрация Выборгского района приглашает население к участию в рассмотрении дизайн-проектов благоустройства Батарейной горы. Отдать свой голос может любой житель старше 14 лет.

На единой на платформе 47.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая открыто голосование за благоустройство территории Батарейной горы в Выборге. В четверг, 6 мая, в 15:30 в 18 кабинете на улице Советской, 12 (в здании администрации Выборгского района) состоится презентация дизайн-проектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Первый дизайн-проект разграничивает территорию на несколько зон отдыха: спортивную, игровую, для пожилых граждан. Предусмотрено и концертное пространство со сценой и амфитеатром, велодорожка.

Второй вариант также предполагает разграничение на зоны, строительство амфитеатра и смотровой площадки с видом на проспект Ленина.

Для того, чтобы принять участие в презентации, необходимо предварительно зарегистрироваться. Заявки принимает Общественно-координационный совет по ЖКХ по электронной почте okspozch@mail.ru.

Администрация Выборгского района приглашает население к участию в рассмотрении дизайн-проектов благоустройства Батарейной горы. Отдать свой голос может любой житель старше 14 лет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО