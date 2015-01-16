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В Петербурге проходит голосование за дизайн-проекты новых общественных пространств в трех районах
Сегодня, 11:55
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В Петербурге проходит голосование за дизайн-проекты новых общественных пространств в трех районах

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Для участия в голосовании требуется аккаунт на портале "Госуслуги".

Петербуржцы старше 14 лет могут принять участие в выборе дизайн-проектов трёх новых общественных пространств в Колпинском, Красногвардейском и Петроградском районах. Голосование продлится до 30 мая, сообщила пресс-служба администрации города.

Власти хотят благоустроить парковую зону у Ижорского пруда, набережную реки Лапки в Ржевском лесопарке и берег Петровского пруда в Большом Петровском парке. Жителям предлагается проголосовать за тот вариант облика будущего пространства, который им понравился больше всего.

Для участия в голосовании требуется аккаунт на портале "Госуслуги". 

Как ранее писал Piter.tv, в Петербурге скорректируют программу благоустройства из-за санкций. Ожидается секвестирование городского бюджета. 

Фото: ВКонтакте / Кирилл Бахматьев

Теги: благоустройство, голосование, дизайн-проект, общественное пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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