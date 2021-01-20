Стало известно, какие дизайн-проекты для дальнейшего благоустройства выбрали петербуржцы

Голосование проводилось по трем зонам около воды.

В Смольном подвели итоги конкурса дизайн-проектов трех зон: у Ижорского пруда, берега реки Лапки и Петровского пруда. Голосование проходило в формате онлайн с 15 апреля по 31 мая. Свое мнение выразили 35 тысяч петербуржцев. В этом году в голосовании могли принимать участие дети старше 14 лет с подтвержденным аккаунтом на портале Госуслуги.

Лучшим дизайн-проектом преображения в Колпинском районе был признан вариант №1. Его авторы предлагают построить пешеходный мост, площадку для представлений с подиумом и амфитеатром, обустроить скейтпарк и площадку для командных видов спорта. Кроме того, предусматривается создание велотрека. Между ним и скейтпарком будет сиреневый сад.

Концепция проекта для берега Лапки в Красногвардейском районе предусматривает разделение территории на участки для активного и тихого отдыха. Для детей будут построены игровые комплексы и установлено спортивное оборудование. Также будет сцена с навесом для концертов и выступлений, смотровая площадка. Также авторы учли пожелание жителей о склонах для катания на ватрушках.

В Большом Петровском парке в Петроградском районе планируется создать сад. Существующая планировка сохранится. На территории дополнительно высадят деревья и кустарники. В парке появится мебель, зоны для тихого отдыха и освещение.

Благоустройство собираются провести в 2022-2024 годах.

Фото: ВКонтакте / Катальная горка × Ржевский лесопарк × Лапка; Формирование комфортной городской среды