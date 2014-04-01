Подобные письма городская мэрия и филармония получали накануне.

В здании администрации Сургута не обнаружили подозрительных предметов. Утром 1 апреля чиновники проверили электронную почту, в которой находилось письмо от злоумышленника. Аноним заявил, что в здании заложено взрывное устройство. Однако сообщение было отправлено накануне 31 марта. В связи с этим обстоятельством администрация приняла решение не эвакуировать граждан из здания мэрии. Помещения обошли представители полиции с собаками.

Письмо пришло с того же адреса, что и письма о "минированиях" накануне источник 86.RU

Напомним, что утром накануне преступники заявили через электронную почту о заложенных бомбах в администрации города и местной филармонии. В МВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ за ложное информирование об акте терроризма. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.\

Вежливый кибертеррорист заминировал ТРЦ "Галерея".

Фото: Piter.tv