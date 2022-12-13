В здании Vokzal 1853 на Обводном канале включили сирены

Здесь сейчас проходит фестиваль науки, фантастики, поп-культуры и игр "Старкон".

Сегодня, 16 апреля, в фудмолле Vokzal 1853 на Обводном канале завыли сирены. Посетителей попросили покинуть здание. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Позже оказалось, что тревога была ложной, и посетителям разрешили вернуться обратно. Подробности уточняются.

Добавим, что в эти выходные на территории пространства проходит фестиваль науки, фантастики, поп-культуры и игр "Старкон". Вход на мероприятие свободный.

Ранее на Piter.tv: на 5-й Советской улице прорвало трубу.

Фото: Вонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб