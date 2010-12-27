В здании Совета Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшего в буфете мяса

Пленарное заседание остановлено не было.

Здание Совета Федерации охватила пожарная тревога. Днем 23 октября там объявили эвакуацию. Об этом сообщили в ТАСС. В агентстве добавили, что представители верхней палаты парламента решили не отвлекаться и провели пленарное заседание до конца.

В связи с возникшей необходимостью просьба покинуть свои помещения прозвучало в коридорах Совета Федерации

Позже выяснилось, что проблема возникла в буфете. Там у поваров пригорело мясо. Автоматическая система почувствовала запах гари и запустила оповещение сотрудников. На данный момент проблема решена. Никто не пострадал. Однако делегаты рассказали, что на втором этаже все еще ощущается запах пригоревшей еды.

Ранее Piter.tv писал о том, что совет по правам человека при президенте РФ получил нового главу.

Фото: Piter.tv

