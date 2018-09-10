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Совет по правам человека при президенте РФ получил нового главу

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О своем исключении из организации рассказали политолог Екатерина Шульман и адвокат Павел Чиков.

На сайте президентского Совета по правам человека опубликован указ о назначении нового главы организации. Им стал тележурналист Валерий Фадеев – секретарь Общественной палаты РФ. Он сменил предыущего руководителя: Михаил Федотов был во главе СПЧ девять лет. Указом президента Федотов был уволен в связи с достижением предельного возраста госслужбы (70 лет).

Отдельным указом главы государства в составе СПЧ также произошли изменения. Из него оказались исключены политолог Екатерина Шульман, зампредседателя СПЧ Евгений Бобров, адвокат группы "Агора" Павел Чикова, а также профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации, ЦИК России

Теги: спч, фадеев
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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