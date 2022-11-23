Сотрудники Росгвардии задержали мужчину.

В здание колледжа на юге Москвы залез полуголый мужчина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка Росгвардии.

Мужчина проник в помещение колледжа, разбив окно. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин бегал по коридору, нецензурно выражался и угрожал охраннику.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину. Им оказался 28-летний уроженец Белоруссии. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

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Видео: Telegram / РИА Новости