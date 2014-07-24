В запорожской Васильевке начали восстанавливать больницу после обстрелов

Один из корпусов госпиталя не подлежит восстановлению, так как полностью разрушен.

В городе Васильевка Запорожской области специалисты начали восстанавливать больницу после весенних обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом журналистам из "РИА Новостей" рассказал главный врач медицинского учреждения Николай Лысенко. Эксперт заметил, что в текущий момент один из корпусов полностью разрушен и не подлежит восстановлению. Во втором корпусе, в котором находилось хирургическое, гинекологическое, детское и другие отделения, до сих пор ведется прием. При этом в здании выбиты окна и осколками снарядом прошиты стены.

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Доктор подчеркнул, что когда больница подвергалась обстрелам ВСУ, пациентов, включая рожениц и людей после перенесенных операций, сотрудники спускали в подвальное помещение. В здании оказывалась помощь не только гражданскому населению, но и российским добровольцам, которые приезжали на территорию региона с колоннами гуманитарной помощи.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости