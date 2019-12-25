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Из залива у детского лагеря выловили скелетированный труп неизвестного
Сегодня, 12:10
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nastya960

Из залива у детского лагеря выловили скелетированный труп неизвестного

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Останки направили в Екатерининский морг.

В заливе в поселке Молодежное в Курортном районе около детского лагеря нашли труп мужчины. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские, приехавшие по вызову, нашли в воде частично скелетированный труп, предположительно, мужчины. На теле есть фрагменты одежды. Личность и причины смерти пока что установить не удалось.

Останки направили в Екатерининский морг.

Ранее в сети появилось видео вечеринки, где студент СПбПУ случайно выстрелил себе в голову.

Фото: pixabay 

Теги: детский лагерь, залив, тело, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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