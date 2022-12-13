В закрытом некрополе парка Монрепо пострадал посетитель

Сотрудники заповедника напомнили, что посещение острова Людвигштайн запрещено.

В некрополе парка Монрепо пострадал посетитель. Его вынесли из заповедника на носилках. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники парка напомнили, что посещение острова Людвигштайн запрещено. Здесь нельзя гулять.

Сегодня днем несмотря на запрет, группа гостей все же зашла на остров, но выйти один из посетителей смог только с помощью медицинских сотрудников и службы безопасности музея. Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Посетителей призвали соблюдать правила посещения парка, чтобы после прогулки у всех остались приятные впечатления.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: очевидцы рассказали о возгорании на станции метро "Василеостровская".

Видео: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"