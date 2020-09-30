В заказнике "Гладышевский" выпустили краснокнижных птиц

Заказник создали в 1996 году в целях сохранения популяций лососёвых рыб и редкого моллюска - жемчужницы европейской.

Во вторник, 27 июля, в Петербурге начался экомарафон "Дни зеленых действий", который открыли в заказнике "Гладышевский", выпустив в естественную среду обитания редких краснокнижных птиц.

Семь представителей канюка, неясыти и пустельги нашли на территории Петербурга, несколько недель птицы проходили реабилитацию под присмотром ветеринаров. Орнитолог Владимир Романов отметил, что еще неокрепшие птенцы могут погибнуть на земле, поэтому специалистам приходится их выкармливать, а уже после можно выпускать. Однако перед этим птицы тренируются ловить мышей.

В заказнике продолжают обустраивать эколого-патриотического маршрута.

Ранее мы писали, что в Петербурге к хозяину вернулся попугай, который осваивал с голубями дворы города.

Фото: Википедия