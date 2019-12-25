В Гладышевском заказнике выпустили 15 тысяч мальков лосося

Молодь, выпущенная в Гладышевку, позднее скатится в Невскую губу и будет нагуливаться по всей акватории Балтийского моря.

В Гладышевском заказнике было выпущено 15 000 годовалых особей вида Salmo salar (атлантический лосось или сёмга). Молодь была доставлена сотрудниками ФГБУ "Главрыбвод" с Волховского рыбоводного завода. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Рыб перевозили в баках с водой, куда дополнительно закачивался кислород, чтобы избежать гибели животных. Семгу в заказнике выпускают с 2000 года с целью восстановления невской популяции, которая успешно нерестилась в реке вплоть до 50-60-х годов XX века. Молодь лососевых также способствует расселению личинок двустворчатого моллюска жемчужницы европейской.

Молодь, выпущенная в Гладышевку, позднее скатится в Невскую губу и будет нагуливаться по всей акватории Балтийского моря. На нерест в реку рыбы вернутся лишь через 5-6 лет.

С начала сезона в Ленобласти добыты первые 30 тонн корюшки.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию