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С начала сезона в Ленобласти добыты первые 30 тонн корюшки
Сегодня, 15:52
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С начала сезона в Ленобласти добыты первые 30 тонн корюшки

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Разрешенный объем вылова ладожской корюшки в 2022 году – 1 144 тонны.

В Ленинградской области началась корюшковая путина. С начала сезона добыты первые 30 тонн рыбы. Об этом сообщила пресс-служб регионального правительства.

Разрешенный объем вылова ладожской корюшки в 2022 году – 1 144 тонны. Право на промышленный лов в Ладожском озере имеют 17 организаций и ИП.

Завершение корюшковой путины в Ленинградской области традиционно отмечается в столице рыбного промысла – городе Новая Ладога фестивалем "Корюшка идет", который в этом году состоится 14 мая.

В 2021 году рыбодобывающими предприятиями 47 региона было добыто 997 тонн ладожской корюшки.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: корюшка, рыба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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