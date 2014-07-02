С начала сезона в Ленобласти добыты первые 30 тонн корюшки

Разрешенный объем вылова ладожской корюшки в 2022 году – 1 144 тонны.

В Ленинградской области началась корюшковая путина. С начала сезона добыты первые 30 тонн рыбы. Об этом сообщила пресс-служб регионального правительства.

Разрешенный объем вылова ладожской корюшки в 2022 году – 1 144 тонны. Право на промышленный лов в Ладожском озере имеют 17 организаций и ИП.

Завершение корюшковой путины в Ленинградской области традиционно отмечается в столице рыбного промысла – городе Новая Ладога фестивалем "Корюшка идет", который в этом году состоится 14 мая.

В 2021 году рыбодобывающими предприятиями 47 региона было добыто 997 тонн ладожской корюшки.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти