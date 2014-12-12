Фестиваль "Корюшка идет!" пройдет 14 мая в Новой Ладоге

Для участников фестиваля организованы развлекательные конкурсы, мастер-классы, музыкальное шоу.

Cамый вкусный фестиваль "Корюшка идет!" собирает гостей 14 мая в Новой Ладоге. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

На ярмарке-продаже в "рыбацкой деревне" производители Ленобласти и соседних регионов представят широкий выбор рыбной продукции – от корюшки, ряпушки, карпа, щуки и леща до изысканных видов судака, форели, осетра.

Для участников фестиваля организованы развлекательные конкурсы, мастер-классы, музыкальное шоу.

Рыбный день. Эксперт прокомментировал влияние курса валют на цену корюшки.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти