В Петербурге к хозяину вернулся попугай, который осваивал с голубями дворы города

Блудная птица по кличке Арчибальд потеряла в путешествии хвост.

В Петербурге поймали попугая Арчибальда, который покинул хозяина и путешествовал по городу. Птица известна дружескими отношениями с голубями. О возвращении пернатого домой сообщил владелец попугая в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 18 июля.

Арчи вернулся живым и здоровым, но без хвоста. Во время странствий по Петербургу он познакомился с горожанами и птицами, даже начал роман с голубкой. Хозяин блудливой птицы благодарит всех петербуржцев, которые кормили Арчибальда и сообщали о его местоположении.

Ранее на Piter.tv сообщили, что под Петербургом в водоем выпустили 300 диких утят.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург