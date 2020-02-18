Под Петербургом в водоем выпустили 300 утят дикой утки

Акцию проводят второй год подряд, ее задача – привить современный подход к понятию охоты.

Сообщество охотников при поддержке орнитологов окольцевало и выпустило 300 утят дикой утки в пойме озере Красное в Ленобласти, сообщил представитель сообщества Сергей Титов в среду, 14 июля.

По словам Титова, главной задачей акции является попытка привить российским охотникам современным подход к понятию охоты.

Современная охота на птицу – это не бесконтрольная добыча природных ресурсов, а ответственный подход к природе, диалог человека и дикого мира. Также данная акция выполняет задачи пополнения популяция утки кряквы, и несет научную составляющую, поскольку уточняется ареал рассеивания дикой утки с конкретного водоема. Сергей Титов

Акцию проводят второй год подряд, но в прошлом году птицу не окольцовывали. В это раз выпустили 300 утят, а окольцевали и внесли во всероссийскую базу – 200. Отмечается, что утятам уже 24 дня. В этом возрасте птица самостоятельна, но у нее еще не отросли маховые перья, поэтому утята прячутся по камышам и зарослям, активно набирая вес.

Питаются утята пяской и молодыми побегами. Также есть вероятность, что утята смогут примкнуть к утиным семьям на озере. Охотиться в Ленинградской области на водоплавающую птицу, можно только весной или осенью в строго отведённые сроки охоты в охотничий сезон и по специальным правилам охоты. Что бы не наносить вереда природе.

Ранее мы писали, что петербургский ОМОН вернул утенка-нарушителя в семью.

Фото: pixabay; предоставлено Сергеем Титовым