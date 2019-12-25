  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге разноцветный попугай отправился на свидание с голубкой
Сегодня, 16:28
203
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге разноцветный попугай отправился на свидание с голубкой

0 0

К влюбленным присоединился еще один голубь, но его вниманием обделили. Бедолаге пришлось наблюдать за спутницей со стороны.

В Петербурге горожане заметили на ограждениях необычную парочку - голубя и яркого попугая. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Сети пользователи пишут, что видели этого попугая в окружении других птиц. Выяснилось, что птица любит знакомиться со всеми пернатыми. 

За влюбленными со стороны наблюдал еще один голубь. Близко к подруге попугай соперника не подпустил.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Гражданском проспекте женщина удерживала кошку на балконе без воды под палящим солнцем. 

Владельцы попугая просят поймать птицу и вернуть путешественника домой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: голубь и попугай, животные, птицы петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии