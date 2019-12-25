В Петербурге разноцветный попугай отправился на свидание с голубкой

К влюбленным присоединился еще один голубь, но его вниманием обделили. Бедолаге пришлось наблюдать за спутницей со стороны.

В Петербурге горожане заметили на ограждениях необычную парочку - голубя и яркого попугая. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

В Сети пользователи пишут, что видели этого попугая в окружении других птиц. Выяснилось, что птица любит знакомиться со всеми пернатыми.

За влюбленными со стороны наблюдал еще один голубь. Близко к подруге попугай соперника не подпустил.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Гражданском проспекте женщина удерживала кошку на балконе без воды под палящим солнцем.

Владельцы попугая просят поймать птицу и вернуть путешественника домой.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург